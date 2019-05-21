В Купчино водители «охотились» на пешеходов. Одного уберегли дорожный знак и хорошая реакция

За понедельник, 20 мая, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Петербурге 364 ДТП. Пострадавших много – 20 человек. Фрунзенский район отметился сразу несколькими наездами на пешеходов.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, уже сегодня, 21 мая, в 0:10 у дома 27 по Малой Балканской улице автомобиль Volkswagen Polo сбил 27-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

О другом купчинском ДТП с пешеходом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Оно произошло 20 мая в 15:30 у дома 118 по Бухарестской улице. По информации участников группы, мужчина на грузовике Hyundai с мордовскими номерами сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Очевидцы отмечают, что водитель сразу вышел на помощь. Свидетели произошедшего остановили проезжавшую мимо машину реанимации, добавляет в группе «Новости Купчино» Дмитрий.







«Когда я у водителя спросила: «На какой ты свет ехал?», он ответил: «Я не знаю, не видно было». Дальше он мне сказал: «Дороги такие, никто не застрахован», – рассказала очевидица Катя. По ее словам, пострадавшая получила перелом ключицы и сотрясение.

Еще в одной аварии пешеходу повезло. На перекрестке Бухарестской улицы с улицей Салова водитель автомобиля Nissan «очень спешил со второго ряда повернуть направо на Салова, но не сумел», рассказал в «ДТП и ЧП» Александр. На записи регистратора видно, как машина не вписывается в поворот, вылетает на островок безопасности и сносит дорожный знак. В этот момент там находился мужчина, который переходил дорогу. К счастью, он успел отскочить.

А в Калининском районе Петербурга под колесами машины пострадал подросток. По предварительной информации ГИБДД, в 18:55 у дома 69 по проспекту Науки 53-летний водитель наехал на 13-летнего школьника. Тот перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Всего за понедельник в Петербурге произошло 19 ДТП с пострадавшими. Из 20 пострадавших четверо – несовершеннолетние. В Ленобласти ГИБДД зафиксировала 76 дорожных аварий, из которых в шести случаях были пострадавшие. Травмы получили шестеро взрослых и один ребенок. Погибших в обоих регионах не было.