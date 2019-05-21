Против Boeing подали очередной иск из-за падения лайнера в Эфиопии. Супруга погибшего требует 276 млн евро за «корпоративную жадность»

Гражданка Франции подала иск в американский суд, настаивая на том, что «корпоративная жадность» Boeing якобы привела к падению самолета Boeing 737 MAX около Аддис-Абебы 10 марта.

«Корпоративная жадность [Boeing] вновь поставила прибыль выше безопасности, что привело к трагическим последствиям для общества», – цитирует 21 мая адвоката пострадавшей агентство France Presse.

Заявитель настаивает, что американский производитель знал о проблемах с датчиками в новых самолетах, однако якобы не предпринял достаточных мер для исправления недостатков. Пострадавшая француженка намерена получить 276 миллионов долларов компенсации.

Иск гражданки Франции к американской компании стал далеко не первым. Так, семья Мусони в конце марта обратилась в суд города Чикаго, чтобы получить от авиапроизводителя компенсацию за смерть родственника. В апреле свои претензии к Boeing высказал норвежский авиаперевозчик Norwegian, потребовав компенсацию за вынужденный простой самолетов Boeing 737 MAX.





