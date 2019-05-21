Происшествия
Против Boeing подали очередной иск из-за падения лайнера в Эфиопии. Супруга погибшего требует 276 млн евро за «корпоративную жадность»
Гражданка Франции подала иск в американский суд, настаивая на том, что «корпоративная жадность» Boeing якобы привела к падению самолета Boeing 737 MAX около Аддис-Абебы 10 марта.
«Корпоративная жадность [Boeing] вновь поставила прибыль выше безопасности, что привело к трагическим последствиям для общества», – цитирует 21 мая адвоката пострадавшей агентство France Presse.
Заявитель настаивает, что американский производитель знал о проблемах с датчиками в новых самолетах, однако якобы не предпринял достаточных мер для исправления недостатков. Пострадавшая француженка намерена получить 276 миллионов долларов компенсации.
Иск гражданки Франции к американской компании стал далеко не первым. Так, семья Мусони в конце марта обратилась в суд города Чикаго, чтобы получить от авиапроизводителя компенсацию за смерть родственника. В апреле свои претензии к Boeing высказал норвежский авиаперевозчик Norwegian, потребовав компенсацию за вынужденный простой самолетов Boeing 737 MAX.
Справка:
Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии, города Аддис-Абеба. Он направлялся в Найроби. На борту было 149 пассажиров, из которых трое – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели лайнера стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737-800 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. Кроме того, Boeing перенес презентацию нового лайнера. Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air разбился возле Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.