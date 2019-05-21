Шпильки в колёса. «Победа» пожаловалась на проколотые шины на полосе в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково участились случаи проколов пневматиков во время разбега самолетов для взлета или пробега по полосе после посадки. Об этом «Фонтанке» 21 мая рассказал сотрудник авиакомпании «Победа».

«В прошлом году в "Победе" вообще не было повреждений пневматики в Санкт-Петербурге, а всего за четыре месяца 2019 года обнаружили четыре серьезных повреждения, которые недопустимы и небезопасны при выполнении взлёт-посадок», – поделился собеседник.

Он добавил, что авиакомпания терпит дополнительные расходы, поскольку стоимость замены одного колеса без учета расходов из-за задержки рейса начинается от 100 000 рублей.

Фото: Источник «Фонтанки» в аэропорту Пулково







«Победа» уже направила письмо генеральному директору «Воздушных ворот Северной столицы» Владимиру Якушеву. Оно подписано генеральным директором авиакомпании Андреем Калмыковым. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

В нем говорится, что 16 апреля 2019 года в ходе послеполетного осмотра самолета Boeing 737-800 с регистрационным номером VP-BPK, выполнявшим рейс DP505 из Махачкалы в Петербург, авиатехники нашли в пневматике внешнего колеса правой основной стойки шасси посторонний металлический предмет. Фрагмент шпильки выступал из колеса на 17 миллиметров.

«Характер повреждения позволяет однозначно утверждать, что оно произошло при рулении воздушного судна по перрону аэропорта Пулково перед заруливанием на стоянку», – говорится в письме.

Подобное повреждение пневматики обнаружили спустя два дня после заруливания на стоянку в Пулково самолёта, выполнявшего рейс «Победы» DP518 из Волгограда. Ещё один Boeing 737-800 получил такое же повреждение 19 апреля, после выполнения рейса «Победы» DP514 из Кирова. Последний такой случай произошел 5 мая во время рейса DP510 Краснодар – Петербург.

В письме отмечается, что во всех случаях аэродромные службы выполняли осмотр поверхностей аэродрома на маршрутах руления с оформлением актов обследования.

«Анализ Актов обследования показывает, что при увеличении числа повреждений авиашин причины и условия их возникновения не выявляются, что свидетельствует о неэффективности осмотра искусственных покрытий. Осмотры выполняются на автомобилях аэродромной службы, которые передвигаются по взлетно-посадочным полосам и рулежным дорожкам на высокой скорости, что при длине полосы 28 левой 3780 метров и полосы 28 правой 3397 метров и ширине 60 метров делает невозможным выявление посторонних предметов и условий, способствующих порезам авиашин», – говорится в письме.