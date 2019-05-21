РПЦ: Греков не выпустили из Киева перед объединительным собором на Украине

Представители Константинопольского патриархата участвовали в «объединительном» соборе на Украине только потому, что аэропорт Киева закрыли и не дали иерархам улететь. Об этом 21 мая заявляет председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Выясняются новые подробности вмешательства [Петра] Порошенко в церковные дела, – пишет Легойда в своем телеграм-канале. – Оказывается, константинопольские архиереи присутствовали на "объединительном соборе" только благодаря тому, что Порошенко закрыл Бориспольский аэропорт и не выпустил их в Грецию, куда они резко захотели вернуться, побывав в администрации президента Украины».

Представитель РПЦ также считает, что проект «уврачевания» религиозного раскола в соседней стране продолжает раскалываться в самом себе. Сегодня минюст Украины заявил: несмотря на создание единой «независимой» украинской церкви во главе с патриархом Епифанием Думенко, так называемый «Киевский патриархат» во главе с Филаретом Денисенко также продолжает существовать – не было ни судебного решения, ни решения «поместного собора» о роспуске этой организации. При этом риторика Денисенко, которого ранее публично поддерживал новый президент Владимир Зеленский, меняется с каждым новым интервью.

«Филарет уже называет Фанар Стамбулом. С опозданием в полгода к "почётному патриарху" таки приходит осознание происходящего: Вместо объединения украинского православия получили разъединение того, что было единым. На какой основе происходит это разъединение? Получив Томос об автокефалии, в этом Томосе записали то, что мы находимся в подчинении Константинопольского патриархата. Нужна нам такая автокефалия?» – приводит слова украинского религиозного деятеля Легойда.

Напомним, «объединительный» собор в киевской Софии состоялся 15 декабря 2018 года. Кроме религиозных деятелей (в основном непризнанных в мире православных «церквей» Украины) на мероприятии присутствовал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Он и объявил о создании новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. При этом большинство священников Украинской православной церкви Московского патриархата остались в своей церкви, несмотря на давление властей и националистических структур.





