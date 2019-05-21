На ЗСД появился аналог службы спасения. Об авариях и поломках можно сообщить по экстренному номеру

Диспетчерскую службу управления дорожным движением на ЗСД подключили к короткому номеру. Она принимает информацию о нештатных ситуациях.

Как сообщили «Фонтанке» в «Магистрали Северной столицы» 21 мая, до диспетчерской можно круглосуточно дозвониться с мобильного телефона по бесплатному номеру 0405.

«Пользователи могут обратиться при нештатной ситуации: ДТП, поломка транспорта, посторонний предмет на магистрали», – приводят примеры в МСС.

Диспетчерская не предназначена для клиентских вопросов. Короткий номер действует на всех участках ЗСД.





