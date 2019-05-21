Зеленский объяснил, почему распускает парламент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главным поводом для роспуска Верховной рады и назначения досрочных выборов является чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту, говорится на сайте администрации главы государства 21 мая.

Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції https://t.co/z6yCO7kpYb — APU (@APUkraine) 21 мая 2019 г.







По словам Зеленского, уровень доверия граждан к парламенту составляет всего 4 процента. «Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — сказал президент Украины, отметив, что, будучи гарантом, он обязан защищать права и интересы граждан. При этом Зеленский подчеркнул, что юридическим основанием для роспуска парламента станет фактическое отсутствие с 2016 года правящей коалиции.

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады накануне в обращении к народу и парламенту Украины, которое прозвучало сразу после торжественной церемонии инаугурации. Во вторник Зеленский провел по этому поводу консультации с руководителями фракций, как того требует украинское законодательство, но указа о роспуске Рады пока не подписал. Представители украинской власти объяснили, почему. По их оценкам, выборы в парламент Украины пройдут в третьей декаде июля.