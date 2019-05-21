Андрей Бочаров: Мои первые 42 километра и 195 метров оказались для меня сильным эмоциональным потрясением

Актер, шоумен и амбассадор ЗСД-Феста Андрей Бочаров в интервью «Фонтанке» рассказал о том, сколько убивает кроссовок в год (а бегает он очень много), беге босиком и своем первом марафоне.

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Образ «сынульки» из «33 квадратных метров» долго преследовал Андрея Бочарова. Однако в последние годы его имя все чаще связывают с переводами иностранных фильмов и телевизионных проектов, а также с бегом. Андрей бегает с 2012 года во всех уголках мира и останавливаться не собирается. 1 июня он приедет в Петербург, чтобы принять участие в забеге по ЗСД.

– Вы занимаетесь бегом уже 7 лет. Можно ли сейчас сказать, что вы знаете про бег все?

– Конечно нет, всего я не знаю. Но мне кажется, я знаю, как оградить от грубых ошибок новичков, знаю, как показать, что от бега можно получать удовольствие.







– Жалеете ли, что не начали бегать раньше?

– Нет. Я начал бегать в 45 лет. В самый раз. Мои первые 42 километра и 195 метров (марафон. — Ред.) оказались для меня сильным эмоциональным потрясением, и я, как мог, написал об этом в своём блоге. Оказалось, что этот, а потом и другие посты стали мотивацией для многих моих читателей, чтобы начать бегать. В свою очередь уже это стало для меня мотивацией продолжать рассказывать о любительском беге. Но все нюансы на письме не передашь. В 2016 году я оказался летом на горнолыжном курорте Роза Хутор. За два года до этого там проходили Олимпийские игры. Новая инфраструктура, уютные и симпатичные городки. Поскольку основная ориентация курорта на зимние виды спорта, летом там совсем невысокие цены на проживание. Высота 1200 метров, красивейшие виды, чистый воздух — идеальные условия для беговых занятий. В общем я опять же через соцсети нашёл желающих присоединится к тренировкам, нашёл тренера, договорился о проживании и организовал питание и вот уже четвёртый год провожу Ран Кэмпы.

– Это для вас коммерческая история?

– Нет, я иногда даже умудряюсь терять на нём деньги. Главным образом он рассчитан на тех, кто хочет начать заняться бегом, а повседневная рутина не пускает. В этом году, в начале мая, был уже шестнадцатый Ран Кэмп, запланировано ещё четыре. Так что, пользуясь случаем, зову всех присоединиться.

– Есть какие-то особенности при беге по таким трассам, как ЗСД?

– Я ещё не бегал по ЗСД, поэтому судить не могу.

– В одном из старых ваших постов вы писали, что бегаете без пульсометра, потому что он мешает. Уже позже вы рассказывали, что все-таки стали его использовать. Выходит, это все-таки необходимый гаджет?

– Технологии быстро меняются. Ещё лет пять назад пульсометры представляли собой ремень с датчиком на грудь, плюс часы на запястье, куда передавались значения ЧСС. Это было неудобно, ремень натирал, иногда до крови. А теперь есть пульсометры, снимающие показания прямо с запястья. Это уже очень удобно. Следить за пульсом необходимо. Сердце нужно беречь и не перегружать.

– Есть мнение, что бег это скучно, а бегать в наушниках не советуют. Как быть?

– Моё мнение, что бег это совсем не скучно. Собственно, это как раз то, что нельзя передать на письме, а на Ран Кэмпе можно объяснить, как бегать, чтобы это превратилось в увлекательное и приятное занятие. Сам я бегаю в наушниках только в спортзале, на беговой дорожке. И только для того, чтобы меня не отвлекали посторонние шумы от удовольствия от бега.

– О чем вы думаете, когда бежите на длинные дистанции?

– Сначала сосредоточен на беге, на дыхании. Когда вышел на комфортный ритм, любуюсь окрестностями, наслаждаюсь бегом.

– Бегать длинные дистанции это вредно?

– Я бегаю в год два-три марафона, 6 – 7 полумарафонов, «десятки» — раза три-четыре в неделю. Пока вреда не почувствовал.

– Сколько кроссовок в год вы убиваете?

– При нормальной постановке стопы и если бегать по городским покрытиям, то убивается не больше одной пары за сезон.

– Можно ли найти дешевые, но в то же время подходящие для бега кроссовки?

– Можно. Берите любые «адидас» с подошвой «буст» или «ультрабуст». Модели 2 – 3-годичной давности можно найти и за полторы тысячи рублей. Будут ничуть не хуже, чем новинки этого года за 20 тысяч.

– Приходилось ли бегать босиком?

– Босиком можно и нужно бегать для правильной постановки стопы и осанки, но только на беговой дорожке с пружинящим покрытием. По асфальту и плитке не надо. Ещё по песку можно босиком. Планирую этим летом съездить туда, где можно по пляжу бегать.

– Обязательно ли нужен тренер для начинающих бегунов?

– В теории да, но я могу быть уверен только в тех тренерах, с которыми работал, например на Ран Кэмпе. Другие, которые ещё советской школы, могут только заставлять «быстрее, дальше, больше» и отбить вкус к бегу.

– Что делать, если хочешь бегать, но времени на это нет?

– Так не бывает, что занят круглые сутки, мы не в 18-м веке живём, с 14-часовым рабочим днём. Всегда можно найти час-два. Исключить просмотр телевизора, например, или сидение в соцсетях. У меня много знакомых, кто бегает. Есть и с большими семьями, есть, у кого свой бизнес, — все находят время побегать.

Артем Кузьмин