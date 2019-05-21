Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +13
$ 64.54р
71.97р
02:20 22.05.2019
Расширенный поиск

ЗСДфест
21.05.2019 16:24
Печать

Андрей Бочаров: Мои первые 42 километра и 195 метров оказались для меня сильным эмоциональным потрясением

Актер, шоумен и амбассадор ЗСД-Феста Андрей Бочаров в интервью «Фонтанке» рассказал о том, сколько убивает кроссовок в год (а бегает он очень много), беге босиком и своем первом марафоне.

Андрей Бочаров: Мои первые 42 километра и 195 метров оказались для меня сильным эмоциональным потрясением

bocharik.livejournal.com

Образ «сынульки» из «33 квадратных метров» долго преследовал Андрея Бочарова. Однако в последние годы его имя все чаще связывают с переводами иностранных фильмов и телевизионных проектов, а также с бегом. Андрей бегает с 2012 года во всех уголках мира и останавливаться не собирается. 1 июня он приедет в Петербург, чтобы принять участие в забеге по ЗСД.

bocharik.livejournal.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

– Вы занимаетесь бегом уже 7 лет. Можно ли сейчас сказать, что вы знаете про бег все?

– Конечно нет, всего я не знаю. Но мне кажется, я знаю, как оградить от грубых ошибок новичков, знаю, как показать, что от бега можно получать удовольствие.



– Жалеете ли, что не начали бегать раньше?

– Нет. Я начал бегать в 45 лет. В самый раз. Мои первые 42 километра и 195 метров (марафон. — Ред.) оказались для меня сильным эмоциональным потрясением, и я, как мог, написал об этом в своём блоге. Оказалось, что этот, а потом и другие посты стали мотивацией для многих моих читателей, чтобы начать бегать. В свою очередь уже это стало для меня мотивацией продолжать рассказывать о любительском беге. Но все нюансы на письме не передашь. В 2016 году я оказался летом на горнолыжном курорте Роза Хутор. За два года до этого там проходили Олимпийские игры. Новая инфраструктура, уютные и симпатичные городки. Поскольку основная ориентация курорта на зимние виды спорта, летом там совсем невысокие цены на проживание. Высота 1200 метров, красивейшие виды, чистый воздух — идеальные условия для беговых занятий. В общем я опять же через соцсети нашёл желающих присоединится к тренировкам, нашёл тренера, договорился о проживании и организовал питание и вот уже четвёртый год провожу Ран Кэмпы.

– Это для вас коммерческая история?

– Нет, я иногда даже умудряюсь терять на нём деньги. Главным образом он рассчитан на тех, кто хочет начать заняться бегом, а повседневная рутина не пускает. В этом году, в начале мая, был уже шестнадцатый Ран Кэмп, запланировано ещё четыре. Так что, пользуясь случаем, зову всех присоединиться.  

– Есть какие-то особенности при беге по таким трассам, как ЗСД?

– Я ещё не бегал по ЗСД, поэтому судить не могу.  

– В одном из старых ваших постов вы писали, что бегаете без пульсометра, потому что он мешает. Уже позже вы рассказывали, что все-таки стали его использовать. Выходит, это все-таки необходимый гаджет?

– Технологии быстро меняются. Ещё лет пять назад пульсометры представляли собой ремень с датчиком на грудь, плюс часы на запястье, куда передавались значения ЧСС. Это было неудобно, ремень натирал, иногда до крови. А теперь есть пульсометры, снимающие показания прямо с запястья. Это уже очень удобно. Следить за пульсом необходимо. Сердце нужно беречь и не перегружать.  

– Есть мнение, что бег это скучно, а бегать в наушниках не советуют. Как быть?

– Моё мнение, что бег это совсем не скучно. Собственно, это как раз то, что нельзя передать на письме, а на Ран Кэмпе можно объяснить, как бегать, чтобы это превратилось в увлекательное и приятное занятие. Сам я бегаю в наушниках только в спортзале, на беговой дорожке. И только для того, чтобы меня не отвлекали посторонние шумы от удовольствия от бега.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Римский Марафон Done!

Публикация от Бочаров Андрей (@bocharik)

– О чем вы думаете, когда бежите на длинные дистанции?

– Сначала сосредоточен на беге, на дыхании. Когда вышел на комфортный ритм, любуюсь окрестностями, наслаждаюсь бегом.

– Бегать длинные дистанции это вредно?

– Я бегаю в год два-три марафона, 6 – 7 полумарафонов, «десятки» — раза три-четыре в неделю. Пока вреда не почувствовал.

– Сколько кроссовок в год вы убиваете?

– При нормальной постановке стопы и если бегать по городским покрытиям, то убивается не больше одной пары за сезон. 

– Можно ли найти дешевые, но в то же время подходящие для бега кроссовки?

– Можно. Берите любые «адидас» с подошвой «буст» или «ультрабуст». Модели 2 – 3-годичной давности можно найти и за полторы тысячи рублей. Будут ничуть не хуже, чем  новинки этого года за 20 тысяч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпыхтел Десяточку

Публикация от Бочаров Андрей (@bocharik)

– Приходилось ли бегать босиком?

– Босиком можно и нужно бегать для правильной постановки стопы и осанки, но только на беговой дорожке с пружинящим покрытием. По асфальту и плитке не надо. Ещё по песку можно босиком. Планирую этим летом съездить туда, где можно по пляжу бегать. 

– Обязательно ли нужен тренер для начинающих бегунов?

– В теории да, но я могу быть уверен только в тех тренерах, с которыми работал, например на Ран Кэмпе. Другие, которые ещё советской школы, могут только заставлять «быстрее, дальше, больше» и отбить вкус к бегу.

– Что делать, если хочешь бегать, но времени на это нет?

– Так не бывает, что занят круглые сутки, мы не в 18-м веке живём, с 14-часовым рабочим днём. Всегда можно найти час-два. Исключить просмотр телевизора, например, или сидение в соцсетях. У меня много знакомых, кто бегает. Есть и с большими семьями, есть, у кого свой бизнес, — все находят время побегать.

bocharik.livejournal.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Артем Кузьмин

Справка:

Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2019 18:00

«Образцовый квартал»? Это пять!

В декабре 2018 года был заложен фундамент малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5», а в мае 2019-го уже ведётся кирпичная кладка наружных стен пятого этажа.
Setl City
21.05.2019 15:17

«Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в ЖК ArtLine всего от 250 тыс. руб.

Компания вывела в продажу наземную стоянку в популярном проекте «ArtLine в Приморском», который строится в шаге от метро «Старая Деревня». Благодаря низким ценам будущие жители могут легко решить вопрос с парковкой.
ГК «Полис Групп»
21.05.2019 15:02

В продаже последняя видовая секция в ЖК «ПаркЛэнд»: квартиры от 2,17 млн руб.

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «ПаркЛэнд».
Glorax Development
21.05.2019 13:31

«Твин Хаус» введен в эксплуатацию

Жилой комплекс «Твин Хаус» на Будапештской улице д.2 получил разрешение службы Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию. Общая площадь проекта составляет 20 912 кв. м, возведено 247 квартир, дом состоит из двух корпусов.
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
21.05.2019 12:50

Покупайте билеты на Аэроэкспресс сразу вместе с авиабилетами Уральских авиалиний

Авиакомпания запустила сервис продажи билетов на Аэроэкспресс вместе с покупкой авиабилета.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.05.2019 12:10

Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»

В Банке «Санкт-Петербург» стартовала акция для предпринимателей «Бизнесу лучше здесь»*. Теперь вы можете бесплатно открыть расчётный счёт и получить бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты MasterCard.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.05.2019 11:44

ГК «Ленстройтрест» участвует в конкурсе «Доверие потребителя»

ГК «Ленстройтрест» стала номинантом XII конкурса «Доверие потребителя», который стартовал 14 мая. Девелопер поборется за победу в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
21.05.2019 11:32

Паркинг за полцены в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» до 31 мая 2019 года действует акция «Паркинг за полцены»*.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
21.05.2019 10:39

Крышу ЖК «Два ангела» увенчала корона

«РосСтройИнвест» завершил монтаж декоративной короны на крыше первого корпуса в жилом проекте бизнес-класса «Два ангела», строящегося на Республиканской ул. Такая же корона скоро появится и на втором доме. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на 1 квартал 2020 года.
Setl City
20.05.2019 17:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает мебель без первого взноса для новой квартиры

Теперь клиенты компании могут приобрести полный комплект качественной мебели и техники, оформив рассрочку без первого взноса*. Программа отличается комфортным ежемесячным платежом - от 15 тысяч рублей.
фото предоставлено компанией BKN.ru
20.05.2019 15:57

За 5 лет в Петербурге построят почти 14 млн кв.м жилья

Эксперты портала BKN.ru выяснили сколько жилых комплексов и квартир будет построено в Петербурге за ближайшие пять лет. Самый “урожайный” - 2020 год.
предоставлено компанией ARKAN
20.05.2019 15:51

Автомобиль остался с владельцем

Сегодня ночью в районе 8-линии Васильевского острова злоумышленники пытались угнать Honda CR-V. В 0:36 от установленного на автомобиле охранного комплекса ARKAN Control в Мониторинговый Центр ARKAN поступил тревожный сигнал.