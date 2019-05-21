Самый крупный ветропарк в Финляндии построят за 90 млн евро
Строительство ветропарка мощностью 90 МВт начнётся этим летом в городе Нерпес на западе Финляндии.
Энергетический концерн Fortum вложит в этот проект 90 млн евро, сообщает 21 мая пресс-служба компании. Уже подписано соглашение с датским производителем Vestas на поставку 21 турбины мощностью 90,3 МВт и ежегодным объёмом производства энергии более чем в 0,3 Твт/ч.
Ветропарк «Калакс» станет первым крупномасштабным ветропарком Fortum в Финляндии. Он был включён в финскую национальную схему возобновляемых источников энергии в марте 2019 года.
Сдача в эксплуатацию назначена на первый квартал 2021 года.
Ранее собщалось, что Fortum вновь поднял вопрос об обмене активами с «Газпром энергохолдингом», однако получил отказ.
Справка:
Помимо доли ТГК-1 в размере 29,45% в активах Fortum – 4,5 ГВт тепловой генерации в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), 35 МВт солнечной генерации, в планах компании – строительство солнечных и ветряных станций общей мощностью 110 МВт и 1,8 ГВт совместно с «Роснано». В 2018 году концерн приобрёл половину акций немецкой Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», став самым крупным иностранным игроком на энергетическом рынке РФ. Cовместный фонд Fortum и «Роснано» запустил ветропарк в Ульяновской области мощностью 35 МВт.
Fortum, по данным исследования «Фонтанки», является крупнейшим финским инвестором в России.
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