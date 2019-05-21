Самый крупный ветропарк в Финляндии построят за 90 млн евро

Строительство ветропарка мощностью 90 МВт начнётся этим летом в городе Нерпес на западе Финляндии.

Энергетический концерн Fortum вложит в этот проект 90 млн евро, сообщает 21 мая пресс-служба компании. Уже подписано соглашение с датским производителем Vestas на поставку 21 турбины мощностью 90,3 МВт и ежегодным объёмом производства энергии более чем в 0,3 Твт/ч.

Ветропарк «Калакс» станет первым крупномасштабным ветропарком Fortum в Финляндии. Он был включён в финскую национальную схему возобновляемых источников энергии в марте 2019 года.

Сдача в эксплуатацию назначена на первый квартал 2021 года.

Ранее собщалось, что Fortum вновь поднял вопрос об обмене активами с «Газпром энергохолдингом», однако получил отказ.





