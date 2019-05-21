Улицу Рубинштейна снова сделают пешеходной. Вслед за юристами главную ресторанную магистраль захватят комики

С 14 по 16 июня в Петербурге пройдет StandUp Фестиваль. Как сообщили на своем сайте организаторы, в этом году мероприятие состоится «на полностью перекрытой улице Рубинштейна». Какие именно бары примут участие в программе – не уточняется. Гостям обещают «открытые микрофоны для комиков любого уровня» и гала-концерт с участием резидентов шоу StandUp на ТНТ.

В администрацию Центрального района уведомление о проведении мероприятия пока не поступало. В КРТИ «Фонтанке» подтвердили, что получили обращение с просьбой сделать улицу пешеходной. «Планируется полное закрытие Рубинштейна от Щербакова до Невского и Графского переулка от Владимирского до Рубинштейна», – прокомментировали в ведомстве. Схема организации дорожного движения сейчас в стадии согласования.

В последние несколько лет улицу Рубинштейна перекрывали для проведения LegalStreet – вечерней программы Петербургского международного юридического форума. Жители добивались переноса гуляний в другое место, но не преуспели. В итоге владельцы квартир решили воспользоваться концентрацией правоведов, чтобы привлечь внимание к своей войне против баров, и организовали акцию протеста.





