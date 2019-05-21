По Петербургу снова прокатились пробки – вслед за ВИП-кортежем. Его поймали на видео на Московском

Заторы в Петербурге днём 21 мая спровоцировала очередная серия временных перекрытий движения из-за передвижения высоких гостей города.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» и соцсетей сообщили о помехах движения как в центре города, так и на Московском проспекте.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» выложили видеозапись проезжающего по очищенному Московскому кортежа.







Напомним, утром из-за машин чиновников не просто перекрывали улицы: читатели «Фонтанки» жаловались на то, что учеников не пускали к школе.

20 – 21 мая в Санкт-Петербурге гостит вьетнамская делегация во главе с премьер-министром Нгуен Суан Фуком. В их программе встреча с врио губернатора Александром Бегловым, посещение Екатерининского дворца в Царском Селе, крейсера «Аврора», Эрмитажа, Пискарёвского кладбища и перелёт в Москву.