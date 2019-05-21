Германия обыграла Финляндию 4:2 в групповом матче ЧМ по хоккею

Финляндия, которая блестяще начала чемпионат мира по хоккею, в последнем матче группового этапа проиграла сборной Германии – 2:4.

Победу немецкой команде принесли Марк Михаэлис, Доминик Кахун и Леон Драйзатль (2), ворота соперников из Германии сумели поразить Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен.

Сейчас Финляндия находится на первом месте турнирной таблицы, но ей в спину дышит Канада — у неё одна игра в запасе, а от финнов канадцы отстают всего на одно очко. Соперник Суоми в четвертьфинале пока не известен. Зато определились сборные, которые будут играть в плей-офф: из группы A в 1/4 финала вышли команды Канады, США, Финляндии и Германии, из группы B – сборные Швеции, России, Чехии и Швейцарии.

ЧМ по хоккею-2019 проходит в Братиславе и Кошице, финал состоится 26 мая.





