Google поставил Huawei на счетчик: на обновление смартфонов есть 90 дней

Американская корпорация Google заявила, что обновления программного обеспечения и систем безопасности для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней.

«Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней», – заявил 21 мая официальный представитель Google на CNBC.

В конце прошлой недели администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple. Как жить в условиях ограничений россиянам, у каждого третьего из которых телефоны от Huawei и Honor, можно подробно прочитать здесь.

21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США.





