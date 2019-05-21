"Петровна" рвется к «Спасской». «Фонтанка» спустилась в шахту строящейся станции метро «Театральная»

«Метрострой» приступил к проходке участка от строящейся «Театральной» к «Спасской».

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прокладывать тоннель здесь будет смонтированный горнопроходческий щит, получивший имя "Петровна". Пройдено уже более 72 м, осталось еще почти 730. В соседнем тоннеле метростроевцы продвигаются с отбойниками.







Строительная площадка шахты № 574 находится слева от входа в Мариинский театр. Еще пару месяцев назад за синим забором виднелась огромная гора кембрийской глины, которую «Метрострой» не мог вывезти из-за отсутствия денег. Сейчас на её месте уже новая, в разы меньше – с получением авансов работы на стройплощадке ускорились.

Чтобы попасть в тоннели будущей станции, необходимо спуститься на глубину примерно 70 м. В многочисленных катакомбах маленькие электровозы тянут на поверхность вагонетки с грунтом. В тоннелях холодно так, что изо рта идет пар.

Визит «Фонтанки» пришелся на разгар рабочей смены – "Петровна" диаметром 5,6 м под контролем десятка рабочих пробивалась к «Спасской». Щит был сделан по заказу «Метростроя» Скуратовским опытно-экспериментальным заводом к 2012 году, однако применение ему нашлось лишь сейчас. Этот комплекс также будет задействован на строительстве Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка).

В день щит может пробивать от 5 до 8 метров. Чтобы пройти тоннель на один метр, нужно вынуть 38 кубов грунта, в сутки выходит по 400 тонн. Оставшиеся до Спасской 730 метров «Метрострой» планирует осилить за 4 месяца.

«Авансы — это хорошо, дело действительно сдвинулось с мертвой точки. С зарплатами в целом стало получше. Задержки бывают, но сейчас мы хотя бы не месяцами сидим без денег. Но, откровенно говоря, у нас есть проблемы с материалами», – рассказывает «Фонтанке» один из рабочих. Его коллега добавляет — процесс получения расходников стал совсем тяжелым: между подачей заявки и получением необходимого может пройти и 3, и 4 месяца.

Параллельно с "Петровной" во втором тоннеле до «Спасской» проходчики борются с грунтом с помощью отбойных молотков. По 7 часов (с перерывом на обед), они долбят породу. Пыль, страшный грохот и постоянная вибрация.

«Поэтому за подземные работы после 10 лет стажа и на пенсию можно уже в 50 лет выходить. Здоровье людей, конечно же, проверяется, на регулярных медкомиссиях. Суровые мужики, да?», – говорит начальник шахты Александр Гуслинский.

Ручная проходка дает за один день 1,5 м. В бригаде по 6 человек. 119 м того тоннеля, где сейчас орудует щит, также были пройдены лишь с помощью отбойных молотков. Через несколько десятков метров на помощь людям придет Ясиноватский щит ("Петровна" не подойдет, – не так хорошо справляется на поворотах).

Этот щит (того же диаметра) выпустило украинское предприятие Ясиноватский машиностроительный завод. У «Метростроя» таких 4. Именно с его помощью в 1981 году метростроевцы поставили свой рекорд, не побитый до сих пор – за месяц прошли более 1,2 км.

На площадке – ни одного гастарбайтера. Работяги отказ от привлечения любителей подзаработать на российских стройках объясняют просто: строгий квалификационный отбор, без корочки проходчика сюда не устроиться. А прежде, чем начать работать под землей, новобранцев как следуют тестируют на поверхности.

Когда завершится проходка участков до «Спасской» и будут доделаны оставшиеся тоннели (основной участок до «Горного института» уже пройден), начнется демонтаж оборудования и обустройство артерий метро коммуникациями. После этого уже будет вестись строительство вестибюля станции.

Напомним, что выход на поверхность действующим контрактом на строительство участка от «Спасской» до «Горного института» не предусмотрен. Даже точное местоположение до сих пор не определено. В качестве последнего рабочего варианта называлось размещение в подземном переходе под Театральной площадью.

Первоначально предполагалось, что продолжение Лахтинско-Правобережной линии поможет первым пассажирам добраться до Васильевского острова уже в октябре 2019 года. Однако в марте 2019 года, после перезагрузки отношений «Метростроя» и Смольного, соглашение было пролонгировано до мая 2022 года.

Сейчас метростроевцев больше заботит судьба трех станций Фрунзенского радиуса. Их по условиям мира со Смольным необходимо открыть к выборам губернатора. Пока что отставание на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах» некритичное.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»