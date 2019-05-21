Индекс Московский биржи впервые в истории превысил показатель в 2600 пунктов

Индекс Московской биржи превысил показатель в 2600 пунктов — впервые в истории торгов.

Как следут из данных торгов, предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта. Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер», считает, что рост в основном связан с повышением нефтяных котировок на фоне роста напряженности в отношениях США и Ирана.

«Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «большой силой», если тот атакует точки на Ближнем Востоке, где у США есть интересы. Наблюдается ралли в бумагах нефтегазового сектора, в «Газпроме» продолжает отыгрываться дивидендная тема, которая затмевает собой риски, связанные с возможными новыми санкциями США в отношении «Северного потока-2». Кроме того, сегодня стало известно, что совет директоров «Газпрома» утвердил повышенные дивиденды», – отметил Дейнека.

Вместе с тем, по его словам, внешний фон несет угрозы для российского рынка. Так, американские акции упали накануне на фоне санкций Белого дома против Huawei и вызвали новые сомнения в реальности достижения торгового компромисса между США и Китаем. Кроме того, фактор мая – в этот месяц часто происходит сезонная коррекция – также способствует осторожности игроков.

Как писала «Фонтанка», происходящее с Huawei эксперты называют безумием. Политики без суда и следствия уничтожают устройства миллионов пользователей, которые находятся за пределами Китая и США. И хотя в администрации Трампа дали задний ход, в Поднебесной уже появилась идея прикрыть завод Apple.





