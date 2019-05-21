«Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в ЖК ArtLine всего от 250 тыс. руб.

Setl City

Компания вывела в продажу наземную стоянку в популярном проекте «ArtLine в Приморском», который строится в шаге от метро «Старая Деревня». Благодаря низким ценам будущие жители могут легко решить вопрос с парковкой.

Стоянка имеет семь уровней, полностью защищённых от непогоды, и оснащена лифтом. Это обеспечит владельцам автомобилей комфорт и спокойствие за безопасность своих машин. В общей сложности наземная стоянка рассчитана на 366 мест, включая расположенные на открытой кровле здания. В проекте ArtLine также запланированы подземные паркинги: они запроектированы под пятью жилыми корпусами.

Сегодня цены на машино-места в ЖК ArtLine являются одними из самых привлекательных среди проектов Setl City. Недавно «Петербургская Недвижимость» представила аналогичное предложение для будущих жителей ЖК «Философия на Московской»: в этом объекте также можно купить паркинг от 250 тысяч рублей.

Компания Setl City строит ArtLine в престижном Приморском районе, всего в 5 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня». Этот проект уже завоевал популярность благодаря удачному расположению, современной архитектуре и продуманному благоустройству. Жилой комплекс объединяет пять домов, два апарт-отеля, детский сад и креативное общественное пространство с веревочным городком, площадками для спорта и игр детей.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером всех объектов Setl City. Компания продает квартиры в домах более 40 застройщиков, благодаря чему предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations