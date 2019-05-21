Новые ограничения в Петербурге: закроют «карманы» на Народной и участок проспекта Медиков

С 21 по 23 мая в Адмиралтейском, Невском и Петроградском районах Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 21 по 27 мая ограничено движение на перекрестке набережной Обводного канала и Бумажной улицы. Там ООО «ПетербургГаз» ремонтирует оборудование газопроводов. Однако с 23 по 27 мая ограничения будут действовать только ночью – с 22:00 до 7:00.

Ремонт дорог с 23 мая по 5 июня перекроет движение по боковым проездам четной и нечетной сторон Народной улицы на участке от проспекта Большевиков до Дальневосточного проспекта, а с 6 по 14 июня – от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Затем с 15 июня по 5 июля движение на участке Народной улицы от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной ограничат из-за ремонта тротуаров. Работы выполнит СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

А с 23 мая ПАО «Ленэнерго» будет прокладывать электрокабель на Петроградской стороне. В связи с этим до 21 июля закроют движение по проспекту Медиков в направлении от Аптекарской набережной к улице Академика Павлова и ограничат – от улицы Профессора Попова до улицы Академика Павлова. Кроме того, с 1 июня по 15 июля будет ограничено движение на съезде с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную.





