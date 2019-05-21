Молодой предприниматель из центра. В «Яблоке» нарисовали портрет будущего кандидата в депутаты

В муниципальном штабе петербургского «Яблока» собрали статистику заявок желающих стать кандидатами на выборах в сентябре этого года. Всего в партийный штаб поступило 932 заявки.

Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке» 21 мая, больше половины желающих участвовать в выборах – это молодые люди 23–32 лет. Всего 1 процент старше 63-х, 18 процентов попали в возрастной диапазон от 33 до 37 лет. Мужчин и женщин (41,08%) почти поровну среди желающих стать депутатами.

Изучили в штабе и профессиональный состав будущих кандидатов: так, 117 человек назвали себя предпринимателями, 96 – временно безработными, 86 – студентами, 68 – инженерами, 63 – экспертами или специалистами в какой-либо области.

Самыми популярными для участия в выборах оказались центральные района города: желающих стать депутатами на Васильевском острове уже больше, чем мест в муниципальных советах, аналогичная ситуация в Адмиралтейском и Центральном районах. Самой большой популярностью пользуются Литейный и Владимирский округа.

Подробнее о том, как стать муниципальным депутатом, читайте в специальном проекте «Фонтанки».





