На Витебском крышка люка разорвала «Лексус», водитель травмирован

Сразу о двух инцидентах с люками, случившихся в Санкт-Петербурге за последние сутки, рассказывают очевидцы. В одном случае есть пострадавший.

На Витебском проспекте, в районе пересечения с КАД, 20 мая около 23 часов автомобиль Lexus со скоростью 80 км/ч наехал на открытый дорожный люк, пишет 21 мая Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». У автомашины вырвало рулевые тяги и защиту картера, несколько деталей оказались на проезжей части. Судя по характеру повреждений, предполагает Дмитрий, чугунный люк встал под двигателем вертикально, так как был сдвинут до аварии проезжающим транспортом.

«К счастью, водитель смог справиться с управлением, но получил повреждения конечностей. На место ДТП прибыла скорая», – добавляет Дмитрий.







Второе ДТП, по информации в той же группе, случилось сегодня утром на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева. Там в открытый люк попала «Субару».

К слову, приведём любопытный (но вряд ли надёжный) способ обозначения открытого люка.