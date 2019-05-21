«20 млн или обменяю на дом»: реактивные двигатели от сверхзвукового лайнера ТУ-144 нашлись на Avito

Два турбореактивных двухконтурных двигателя НК-144 для сверхзвукового советского пассажирского авиалайнера Ту-144 выставили на продажу на сайте объявлений Avito.

«Продадим два ТРДДФ от Ту-144. В хорошем состоянии. Тяга одного двигателя 17 500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч. Запустить только в данный момент не получится, керосина нет, но поверьте на слово, он рабочий (наверное). Бережное хранение, теплый сухой гараж, законсервированный», — цитирует 21 мая объявление казанская газета «Бизнес Online» https://www.business-gazeta.ru/news/425047 .

К предложению были приложены фото. Товар продавец оценил в 20 млн рублей. Но можно было рассчитаться и недвижимостью — в Казани или за рубежом, но по принципу «один двигатель — один дом». Сейчас объявление недоступно.





