Стратегические ракетоносцы Ту-95 слетали к Аляске

Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, сообщает 21 мая пресс-служба Минобороны России.

Четыре Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет продолжительностью более 12 часов, сообщает оборонное ведомство. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – отметили в МО РФ.





