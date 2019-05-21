В продаже последняя видовая секция в ЖК «ПаркЛэнд»: квартиры от 2,17 млн руб.

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «ПаркЛэнд».

Секция №3 – последняя видовая секция в проекте. На выбор: студии, 1-, 2-,3- квартиры, как стандартных планировок, так и формата евро. Цены начинаются от 2,17 млн руб.

Жилой комплекс возводится в одной из лучших локаций в Кудрово, в пешей доступности от метро «Ул. Дыбенко» на границе с парком Оккервиль.

Здание высотой 16 этажей на 10 секций расположится на участке площадью 37 745 кв. м. Общая площадь построенного здесь жилья составит 67 703,3 кв. м (2 453 квартиры). Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парк Оккервиль, на территории создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

Также в рамках проекта застройщик возводит многоуровневый паркинг высотой 6 этажей. Его общая площадь составит 16 тыс. кв. м. Первые два этажа займут коммерческие помещения, еще четыре – машино места. В общей сложности вместимость рассчитана на 304 автомобиля.

Готовность жилого комплекса в настоящее время составляет 68%. Завершить его строительство планируется во втором квартале 2020 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents