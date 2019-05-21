Торговля торговле рознь. Смольный снес незаконные палатки и парковку рядом с Полюстровским рынком

Комитет по контролю за имуществом демонтировал торговые палатки, киоски, а также часть открытой охраняемой парковки возле Полюстровского рынка.

Как рассказали 21 мая в ведомстве, участок площадью более 1 тысячи кв. м использовался без правовых оснований.

Хозяйственную деятельность вело ООО «Полюстровский рынок потребительской кооперации». Добровольно освободить территорию компания отказалась. Теперь предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение объектов благоустройства.





