ОЭСР увеличила прогноз роста ВВП РФ до 2,1%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП России с 1,5 до 2,1% в 2020 году. При этом в 2019 году он оставлен прежним — 1,4%.

Как говорится в опубликованном 21 мая отчете Economic Outlook, в 2018 году экономический подъем в РФ усилился до 2,3%. А в мировой экономике организация ожидает роста на 3,2%.

В отчете говорится, что в ближайшие два года мировая экономика продемонстрирует хрупкий рост. На него будут влиять торговая напряженность и политическая неопределенность, замедление роста экономики Китая.

«Глобальный рост резко замедлился в конце 2018 года и в настоящее время стабилизируется на умеренном уровне, – говорится в отчете. – Эскалация торговых конфликтов и опасная финансовая уязвимость угрожают новым ослаблением активности, подрывая инвестиции и доверие во всем мире».

Ранее в ЦБ РФ прогнозировали, что годовые темпы роста ВВП в России первом квартале 2019 года замедлятся до 1-1,5%.





