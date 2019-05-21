Персональные данные 49 млн пользователей Instagram утекли в Сеть через мумбайскую компанию

Журналисты издания TechCrunch нашли в Сети базу данных пользователей Instagram: в открытом доступе оказались номера телефонов и электронные адреса 49 млн владельцев аккаунтов.

Как сообщает портал 21 мая, попытка понять, кто стоит за утечкой персональных данных, привела к индийской компании Chtrbox, которая базируется в Мумбае. Chtrbox (или Chatterbox – «болтун» в переводе с английского), собирает заказы от желающих разместить рекламу в Instagram, после чего предлагает их конкретным пользователям.

Все записи в базе содержали информацию о количестве подписчиков, лайков и всякую прочую, на основе которой рассчитывалась ценность аккаунта и, соответственно, возможная плата за размещение рекламы. Опубликованные внутренние метрики, отметим, доступны только владельцу аккаунта.

В TechCrunch позвонили по нескольким номерам из базы и убедились, что контакты актуальны. При этом собеседники издания заверили, что с Chtrbox никогда дел не имели. Журналисты также поговорили с мумбайской компанией, утечку там объяснить не смогли, но базу данных из открытого доступа убрали.





