Сына Игоря Талькова лишили прав за «пьяную» езду и оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Москве вынесли приговор Игорю Талькову-младшему, сыну известного певца и музыканта Игоря Талькова, убитого в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный». Мужчина уже второй раз попался пьяным за рулем.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением Талькова-младшего полицейские остановили в Москве в конце ноября 2018 года. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. При этом он утверждал, что трезв и вообще не употребляет алкоголь с 2014 года, а отказ сдавать анализы объяснил своими принципами.

Ранее Тальков-младший уже был на 1,5 года лишен прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафован на 30 тысяч рублей. Так что по факту ноябрьского инцидента возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сначала Тальков признал вину частично – только в отказе от прохождения медосвидетельствования, настаивая, что в момент инцидента был трезв. Судья пояснила ему, что в таком случае дело будет рассматриваться в общем порядке, и позднее он все же признал вину полностью, хоть и заявил, что сделал это, лишь чтобы не затягивать процесс. Таким образом, дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.







Сторона обвинения просила назначить обвиняемому штраф в 250 тысяч рублей и на три года лишить водительских прав. Тальков-младший же обратился к суду с просьбой снизить срок лишения.

«Я никому не испортил жизнь и прошу не портить ее мне. Прошу не три года лишения прав, а хотя бы два года. Машина для меня – все. Мудрости вам и нам всем. Я впредь буду вести себя осторожнее с сотрудниками ДПС», – заявил он в заключительном слове.

Решением Чертановского суда Москвы Тальков-младший за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения был оштрафован на 200 тысяч рублей и в дополнение лишен прав на два года, сообщает 21 мая агентство городских новостей «Москва».