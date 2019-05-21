Частную жизнь звёзд решили защитить от журналистов. За только артисты

Запретить средствам массовой информации писать о частной жизни звёзд без их согласия предложили в Госдуме. Правда, проект закона, который мог бы стать приговором «жёлтой» прессе и не только, пока обрастает только отрицательными отзывами.

Парламентский комитет по государственному строительству и законодательству на заседании 21 мая рассмотрел законопроект об уточнении правил охраны изображения и частной жизни граждан авторства коммуниста Юрия Синельщикова. В приёмной депутата «Фонтанке» сообщили, что инициатива получила отрицательное заключение. Ожидается, что раньше июня оно опубликовано не будет.

Пока причины, по которым законопроект раскритиковали в думском комитете, не раскрываются. Летом его собираются выносить на пленарное заседание, но рекомендация «отклонить в первом чтении» оставляет мало шансов. Инициатива предсказуемо нашла поклонников в среде артистов (конкретные фамилии не называются), однако письма в её поддержку на результат не повлияли.

По некоторой информации, в правительстве идея понимания не нашла. Не понравилась она также совету при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.







Основная причина появления законопроекта – защита частной жизни публичных людей. Как поясняет Юрий Синельщиков, сейчас информация является товаром и «отдельные СМИ, сайты, блогеры и иные «распространители» скандалов, сплетен, слухов незаконно используют сведения о частной жизни и изображения граждан, в том числе публичных лиц, без их согласия и даже вопреки их возражениям».

Он предложил убрать из статей 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса понятие «публичный интерес», который позволяет распространять информацию, например, о происхождении, месте жительства, семейной и личной жизни гражданина без его согласия.