СМИ: Эйфелеву башню закрыл забравшийся на неё беженец из России

Мужчина, которому удалось без страховки и какого-либо оборудования забраться на высоту 300 метров одного из главных символов французской столицы, оказался выходцем из России. Он на несколько часов парализовал работу достопримечательности.

«Человек, который в понедельник поднялся на Эйфелеву башню, является просителем убежища из России. <....> Он более шести часов находился на одном из пролетов, стоя на решетке башни чуть ниже третьего и последнего яруса памятника», – сообщает 21 мая французская радиостанция Europe-1.

Eiffel Tower CLOSED as man climbs more than halfway up the structure https://t.co/wqCBiZctlj via @MailOnline #Paris #TourEiffel

