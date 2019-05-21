СМИ: Эйфелеву башню закрыл забравшийся на неё беженец из России

Мужчина, которому удалось без страховки и какого-либо оборудования забраться на высоту 300 метров одного из главных символов французской столицы, оказался выходцем из России. Он на несколько часов парализовал работу достопримечательности.

«Человек, который в понедельник поднялся на Эйфелеву башню, является просителем убежища из России. <....> Он более шести часов находился на одном из пролетов, стоя на решетке башни чуть ниже третьего и последнего яруса памятника», – сообщает 21 мая французская радиостанция Europe-1.







Пока мужчина находился на башне, с ним вели переговоры сотрудники полицейского отделения BRI, которым и удалось уговорить его сдаться. Выяснилось, что он плохо говорит на французском, предпочитая изъясняться на английском с переходами на русский. Мотивы поступка беженца не ясны, однако журналисты указывают на то, что он, вероятнее всего, хотел свести счеты с жизнью.

Сотрудники Эйфелевой башни намерены подать в суд на россиянина, так как из-за его выходки памятник на несколько часов был закрыт для туристов.

При этом российская дипмиссия во Франции не смогла подтвердить задержание соотечественника, покорившего символ Франции. «Французские власти о данном инциденте посольство не информировали», – цитирует заявление дипломатов ТАСС.