«Это у них ложная информация». В РПЦ отказались называть резиденцией будущие покои патриарха в Пушкине

Глава пресс-службы патриарха Кирилла иерей Александр Волков попросил не называть резиденцией патриарха реставрируемый комплекс на территории Феодоровского городка в Пушкине.

Радиостанция «Говорит Москва» пишет 21 мая, ссылаясь на представителя патриарха, что для главы РПЦ будет предусмотрено лишь некоторое пространство. Так руководитель пресс-службы отреагировал на опубликованный ранее материал The Bell.

«Это у них ложная информация, не соответствующая действительности. Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет», – отметил Волков.

Священник напомнил, что исторически комплекс принадлежал Русской церкви, а значит и сейчас там должно быть место для представителей православия.







«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд Русской церкви, в том числе для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», – подытожил пресс-секретарь главы РПЦ.

Сегодня стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл может обзавестись личной резиденцией в Петербурге. Речь идёт о территории Феодоровского городка в Пушкине. Стоимость проекта исчисляется 2,8 млрд рублей, в качестве заказчика выступает Управделами президента. Издание The Bell со ссылкой на свои источники рассказало, что покои патриарха будут обустроены по последнему слову техники.