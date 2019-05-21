Хельсинки начнёт июнь с серии крупных деловых мероприятий. В город стекутся бизнес-ангелы, инвесторы и стартаперы со всего мира

В начале июня в Хельсинки пройдёт сразу пять крупных международных деловых мероприятий, которые соберут вместе инвесторов, стартапы и опытных игроков из разных сфер, сообщает Хельсинки-центр.

Так, во дворце конгрессов «Финляндия» с 3 по 5 июня впервые состоится Всемирный форум циркулярной экономики (WCEF). Государственный инновационный фонд Sitra объединит на этой площадке 2000 бизнес-лидеров, политиков и экспертов. Организаторы, среди прочего, хотят доказать, какие по-настоящему конкурентные решения возникают при взаимодействии бизнеса и окружающей среды.

В рамках WCEF пройдёт также первое и самое крупное инвестиционное событие в сфере чистых технологий в странах Скандинавии Cleantech Venture Day. Стартапы смогут представить свои проекты перед ведущими инвесторами и известными предпринимателями, а инвесторы — пообщаться с лучшими инновационными командами в странах Северной Европы.

Второй в этом году Startup Day 4 июня посвятят игровой индустрии, здоровью и функциональному питанию. Мероприятие включает в себя презентации представителей стартап-экосистемы Хельсинки, лекции, мастер-классы для компаний и инвесторов, нетворкинг и питч-сессии. Выступят российские стартапы, нацеленные на финский рынок, в том числе те, которые прошли бизнес-академию Хельсинки-центра в Петербурге. Мероприятие бесплатное.







В эти же дни, 3—4 июня, в пространстве «Кабельный завод» соберётся ежёгодный конгресс European Business Angels Network (EBAN) – одно из крупнейших и наиболее значимых международных мероприятий бизнес-ангелов в Европе, которое является сосредоточением идей и хорошей площадкой для общения с влиятельными бизнес-ангелами.

EBAN продолжится там же 4—5 июня конференцией Arctic 15, на которой инвесторы со всего мира смогут встретиться с лучшими стартап-командами. В программе – 15 треков, освещающих разные тематики, в том числе цифровое здравоохранение, искусственный интеллект, роль корпораций в финансировании инновационных компаний, виртуальная, дополненная и смешанная реальность, умные города. Организаторы утверждают, что 40% встреч, проведенных на конференции, заканчиваются реальными сделками.