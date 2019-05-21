Полицейские фантазии. Два оперативника стали фигурантами уголовного дела за протокол о несуществующем мате петербуржца

Следственный комитет в Петербурге оценил творчество оперативников, привлекших бизнесмена за нецензурную брань, которой не было. Александр Пугачев и Юрий Ткаль заподозрены в превышении должностных полномочий.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, уголовное дело против сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Адмиралтейского УМВД возбуждено по заявлению предпринимателя Александра Кудашева. В декабре прошлого года его пригласили на беседу в УМВД, Пугачев и Ткаль неожиданно изъяли личные вещи, в том числе телефон и учредительные документы, доставили в 38-й отдел полиции и заявили дежурному, что Кудашев ругался матом. В камере он провел сутки.

Бизнесмен доказал, что нецензурной бранью не пользовался. Ленинский районный и Санкт-Петербургский городской суды фактически уличили Пугачева и Ткаля в фальсификациях. Следственный комитет, проводя проверку, предложил оперативникам пройти детектор лжи, но они сослались на недомогание и отказались. Так же поступил еще один сотрудник ОЭБ и ПК, который присутствовал при общении с Кудашевым. Бизнесмен прошел полиграф.

Дело по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий» расследуется следственным отделом СК по Адмиралтейскому району. Меру пресечения Пугачеву и Ткалю пока не избирали, обвинение не предъявляли. Александр Кудашев возглавляет фирму «Стройбург». По данным 47News, «липовое» задержание предпринимателя за несуществующий мат могло быть связано со спором за 15 млн рублей.





