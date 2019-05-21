«Стеклянное» ДТП на Софийской: видео передаёт необычные для дороги звуки

Хруст и звяк: небольшое, но яркое ДТП затруднило движение транспорта на юге Санкт-Петербурга утром 21 мая. Водитель грузовика не смог доставить по адресу стекло.

«Чьи-то окна не довезли. По Софийской выехать из города теперь можно только по правой полосе, – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Было одно авто рядом. Зацепило его малость, левую часть сзади».

По словам Михаила, водитель и его пассажир сами убирали проезжую часть. Некоторые водители проезжали прямо по осколкам.







«Нужно быть внимательным, на таком стекле, как по песку, тормозной путь больше», – предупреждают участники группы в комментариях.

Из-за ДТП выросли пробки. Например, на то, что переехать Софийскую по Дунайскому, у кого-то ушло 20 минут, а выбраться на КАД было ещё сложнее.