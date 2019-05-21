Президент Абхазии Хаджимба обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба назвал действия оппозиции попыткой захвата власти в стране.

«Действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — заявил он. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

Хаджимба напомнил о важности спокойного проведения выборов в республике и призвал население страны не поддаваться на провокации, проявляя выдержку и бдительность.

Ранее сообщалось о том, что жители Абхазии объявили бессрочную акцию протеста из-за отказа властей перенести выборы президента на осень. Они требуют сдвинуть дату, поскольку основной кандидат на пост главы государства от оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Его родные и коллеги считают, что Бжанию могли отравить.





