Досрочные парламентские выборы на Украине могут пройти в конце июля

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную раду будет 21 или 28 июля. Заявление было сделано после консультаций президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о досрочных выборах. – Прим.ред.) не сегодня, а в ближайшие дни, для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье, за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля», – цитирует слова Ирины Геращенко «Интерфакс».

Плановые выборы депутатов Верховной рады должны были пройти в октябре. Решение досрочно прекратить полномочия депутатов Владимир Зеленский озвучил прямо в Раде 20 мая во время своей инаугурации.

Шестой президент Украины при этом призвал депутатов в ближайшие два месяца принять несколько нестандартных законов. В том числе об отмене депутатской неприкосновенности.







«Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», – сказал в своей инаугурационной речи Владимир Зеленский.

По данным соцопросов рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в два-три раза выше, чем у других политических объединений Украины, претендующих на места в Верховной раде. Блок Петра Порошенко находится на третьем месте по популярности у украинцев. Сам бывший президент Украины ранее заявлял, что намерен вернуться на пост президента через 5 лет. Тем временем государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против Петра Порошенко, с которого снята неприкосновенность.

После инаугурации Зеленский призвал власти США ужесточить санкции в отношении России для ускорения разрешения конфликта в Донбассе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие призывы не способствуют разрешению конфликта.