Треть россиян считает катастрофу в Шереметьево трагической случайностью

Трагической случайностью называет треть россиян майскую катастрофу в Шереметьево, где при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Мнением россиян о причинах и последствиях авиапроисшествия поинтересовался ВЦИОМ. Итоги опубликованы 21 мая.

О том, что случилось вечером 5 мая в московском аэропорту, слышали почти все граждане России — 96%. Многие, проанализировав ситуацию и почерпнув информацию из прессы, сделали для себя выводы о причинах катастрофы. Треть опрошенных (29%) склоняется к версии о неблагоприятном стечении обстоятельств. Винят пилотов 17%. На третьем месте — версия о плохом техническом состоянии самолета «Аэрофлота» 15%. Менее всего россияне склонны винить плохую погоду — 14%. Не видят они в случившемся и теракта (кроме 2%). Затруднились ответить на поставленный социологами вопрос 15% респондентов.

Потенциал отечественного самолетостроения кажется участникам опроса высоким: 78% граждан уверены, что в РФ могут производить качественные самолеты. Противоположной точки зрения придерживаются 14%. Остальные 8% выразили сомнение.

83% граждан уверены, что Россия должна развивать собственное производство самолётов, несмотря на высокие затраты. Так как отечественные лайнеры более надежны и безопасны (33%), а развитие отрасли даст новые рабочие места (32%).







Напомним, принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.

Судя по докладу Федерального агентства воздушного транспорта, опубликованного РИА Новости, SS100 летел с перегрузом, а во время посадки в столичном аэропорту пилоты не выпустили закрылки.

В рамках возбужденного уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.