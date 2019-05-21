Венесуэла хочет «очень быстро» перенести в Москву офис попавшей под санкции США нефтедобывающей компании PDVSA

Посол латиноамериканской республики в Москве заверил, что работы по открытию в российской столице офиса PDVSA уже идут, однако конкретных дат он назвать не смог.

«Работы идут усиленно. Нужно выполнить необходимые шаги, чтобы открыть в РФ коммерческий офис. Работаем, чтобы это было сделано очень быстро», – цитирует 21 мая заявление Карлоса Рафаэля Фариа Тортоса ТАСС.

По его словам, от переноса офиса зависит «нормальная деятельность PDVSA в Европе и Азии». Посол Венесуэлы рассказал, что в московском отделении будут сосредоточены особые задачи, о которых будет рассказано позднее.

Разговоры о смене дислокации PDVSA начались еще в марте, когда на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым об этом рассказал вице-президент латиноамериканской республики Дельси Родригес.

В отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA введены санкции США, она практически лишена возможности продавать свою продукцию на мировых рынках. Российские нефтяные компании высказали готовность помочь PDVSA со сбытом.





