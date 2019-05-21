Помогите найти донора для Алёши

14-летнему Алексею необходима пересадка костного мозга – у мальчика тяжёлое заболевание крови. Для того чтобы провести ТКМ, нужно найти неродственного донора. Стоимость поиска и активации донора в зарубежном регистре – 18 тысяч евро. Для родителей мальчика сумма неподъёмная.

Алексей Гашко, 14 лет.

Апластическая анемия, тяжелая форма. Спасёт пересадка костного мозга.

Стоимость поиска неродственного донора и активация 18 000 евро.

В течение двух лет Алексей борется с тяжёлой болезнью – апластической анемией. Это заболевание кроветворной системы. С 2017 года, когда поставили диагноз, в ДГБ №1 Лёше провели два курса иммуносупрессивной терапии, множество переливаний крови, но улучшения нет.

«Два года Лёша если не в больнице, то дома – почти без общения со сверстниками, без возможности хоть куда-то сходить, только изредка на прогулки. Из-за крайне низкого уровня лейкоцитов он находится под постоянной угрозой инфекций. По этой причине и учится Алёша самостоятельно – учителя домой не приходят», – рассказывает мама мальчика.

До болезни Лёша занимался в цирковом коллективе, потом в театральной студии – играл Кристофера Робина в спектакле «Винни-Пух», ездил на фестивали. Сейчас его жизнь – это ежедневный приём лекарств, еженедельная сдача крови, вшитый в руку катетер. «В подростковом возрасте, когда так нужна компания ровесников, он вынужден сидеть дома с папой, мамой и младшей сестрой, которой только восемь лет», – говорит мама Алексея.

В декабре 2018 года мальчика перевели в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, где медики приняли решение о пересадке костного мозга. Однако младшая сестрёнка в качестве донора не подошла, поэтому искать неродственного донора придётся за рубежом – в регистре доноров им. Ш. Морша. Только стоимость поиска и активации донора 18 000 евро.

«Мы, родители Лёши, выбрали себе "неденежные" профессии: папа – преподаватель в ВУЗе, мама – экскурсовод в Музее Анны Ахматовой. Такую сумму ни нам, ни нашим родственникам не собрать без вашей помощи», – обратились за помощью родители Алексея через Благотворительный фонд «Адвита».

Часть суммы уже собрана. В ближайшее время будет сделан первый взнос, чтобы запустить процесс поиска донора, – 6 тыс. евро. Но необходимо собрать сумму полностью.

О том, как помочь Лёше, можно узнать на его странице на сайте БФ «Адвита» – https://www.advita.ru/AGash1.php.