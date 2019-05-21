СКА опроверг участие своего фарм-клуба в Лиге чемпионов

Хоккейный клуб СКА прокомментировал информацию о переговорах по включению своего фарм-клуба «СКА-Нева» в Лигу чемпионов.

Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе армейской команды 21 мая, переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) действительно идут, но их предметом является Континентальный кубок – второй дивизион европейского клубного хоккея по аналогии с Лигой Европы в футболе.

«На данный момент речи об игре «СКА-Невы» в хоккейной Лиге чемпионов нет», – подчеркнули в СКА.

Континентальный кубок — клубный турнир под эгидой IIHF. Проводится с 1997 года. В нём принимают участие клубы Беларуси, Словакии, Казахстана, Великобритании, Франции, Латвии, Украины и других стран Европы.





