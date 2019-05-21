Антимонопольщики Петербурга остановили конкурс на 1,7 млрд на безопасность для кольцевой

Санкт-Петербургское УФАС России приостановило 2 аукциона Упрдор «Северо-Запад» по оснащению объектов КАД средствами обеспечения транспортной безопасности. Ранее подрядчиком выбрали «Лентрансспецстрой».

Как сообщает управление 21 мая, решение принято в связи с жалобами ФГУП «СВЭКО» и ООО «Технологические системы и сервис». Судя по сайту госзакупок, заявители жалуются на то, что заказчик, по их мнению, вводит участников в заблуждение, позволяет указывать в заявке показатели, противоречащие ГОСТ, устанавливает незаконные дополнительные требования. Рассмотрят жалобы 22 мая.

На прошлой неделе Упрдор «Северо-Запад» подвел итоги двух аукционов общей стоимостью чуть более 1,7 млрд рублей. Обе процедуры были направлены на поиск подрядчика, который оснастит кольцевую автодорогу Петербурга средствами безопасности. Аукционы признаны несостоявшимися, так как на оба подана лишь одна заявка – от «Лентрансспецстроя», с ней и планируется заключить оба контракта. В декабре компания уже чуть было не получила эти контракты, но тогда решение о выборе поставщика отменила антимонопольная служба.





