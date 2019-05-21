Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. Об этом в Facebook заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива и были арестованы погранслужбой РФ после операции, в которой российским пограничникам пришлось даже совершить навал на украинский буксир. Порошенко как президент Украины ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней. Позднее 24-м украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России.

Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину. В 2014 году против Портнова возбудили уголовное дело. Как заявили в прокуратуре Киева, в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами высшего учебного заведения. Тогда он покинул Украину, проживал в Москве и Вене.







В марте текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о прекращении уголовного дела в отношении него о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.

Накануне, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского экс-президент Украины Пётр Порошенко потерял неприкосновенность как глава государства.