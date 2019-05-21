«Такие трюки делаем только мы». Над чем затаят дыхание петербуржцы в День города

«Фонтанка» узнала подробности экстремального шоу и мирового рекорда, который будет установлен в пролете разведенного Дворцового моста.

предоставлено организаторами

В честь Дня города, в ночь на 27 мая под центральным пролетом разведенного Дворцового моста будет установлен мировой рекорд. Профессиональный спортсмен – один из членов сборной России по гидрофлаю – взлетит вверх на два десятка метров на доске, поднимаемой силой струи воды, – флайборде. Шоу станет кульминацией городских торжеств: Дворцовый мост в эту ночь разведут уже в полночь и покажут на нем десятиминутное 3D-шоу. А по завершении экстремального водного шоу последует фейерверк.

«Фонтанка» попросила основателя сборной команды России по гидрофлаю Дениса Корниловича рассказать, что нужно для установления рекорда, и за чем следить зрителям.

- Денис, сколько спортсменов будет участвовать в шоу?

– Мы приедем сборной России по гидрофлаю и взлетим всемером. Это будет ночное шоу с подсветкой, в светодиодных костюмах — люди смогут за несколько километров увидеть очертания спортсменов — голову, руки, ноги, туловище, спину, грудь, – и подсветку струй воды – как правило, она бело-синяя или бело-красная. Это будет зрелищно, красиво, с элементами пиротехники.







Денис Корнилович/предоставлено организаторами

- Кто входит в сборную?

– Райдеры из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас есть база и некоторое количество техники в Петербурге, но основная база, где мы в сезон постоянно тренируемся, — на севере Москвы, на Пироговском водохранилище. Собственно, оттуда мы поедем колонной к вам. А после Дня города уезжаем на чемпионат мира, который пройдет в Тверской области, в Конаково.

- И каковы там шансы России?

– На сегодняшний день мы – самая многочисленная сборная и постепенно стремимся к пьедесталу. В этом году у нас все ставки – на юниоров. Есть очень сильный юниор, мой воспитанник, он будет выступать, – я думаю, первое-второе место обеспечено.

(МEDIA 2)

- А в петербургском шоу он будет участвовать?

– Нет, он же юниор, у него экзамены в школе. Плюс он несовершеннолетний, так что в коммерческой деятельности не участвует.

- А вы уже тренировались на месте?

– Нет, репетиция еще впереди. У нас очень плотный график, мы постоянно колесим по стране, много мероприятий проходит. Но вообще мы в Питере выступаем ежегодно по несколько раз. Как правило, это шоу городского типа, фестивального. Мы очень давно дружим с хоккейным клубом СКА, и даже как-то летали с клюшками. Но по поводу пролетов моста — это будет впервые. Впервые мы доказали, что это будет заявка на рекорд: мы планируем лететь на самом длинном шланге. Чтобы вы понимали: мы, как правило, используем 23-метровый шланг, и максимальная высота подъема на нем равняется 15-16 метрам, иногда — 18, в зависимости от давления воды. Если вода соленая — плотность воды больше, и, соответственно, выталкивающая сила больше. Если мы говорим о пресной воде (в данном случае, Нева — это пресная вода), то 30-метровым шлангом будем бить до 18-20 метров, может быть, получится выше.

- Запланированный рекорд – в каком масштабе?

– В мировом. То есть это рекорд, который до этого никто не фиксировал. Новый 30-метровый шланг мы специально заказали для этого мероприятия.

- Неужели зарубежные коллеги раньше не пытались сделать ничего подобного?

– Нет. Они таких отхождений от норм побаиваются. Зарубежные коллеги хоть и круто летают — спортсмены из Канады, Америки, из Азии, – но такие трюки делаем только мы – за вертолеты хватаемся, на длинном шланге летаем, в самых маленьких бассейнах летаем, в самых высоких бассейнах на крышах отелей... Еще мы как-то наливали воды в кузов КамАЗа и ехали по проспекту в центре города, взлетая в нем, – я лично взлетал. Собственно, в этот раз рекорд будет заключаться в том, что мы нарисуем на шланге метровые отрезки, и будет видно, на какую высоту взлетел райдер, когда он будет проходить под разведенный мост. Чем выше мы взлетим, тем надежнее рекорд. В принципе, так как подобного никто не фиксировал, для нас любая высота пойдет: десять метров — так десять. Но для нас, конечно, достижение – подняться выше 18 метров. Потому что чем выше поднимаешься, тем тяжелее становится шланг, тем он становится неуправляемей, и все зависит от мастерства райдера, который будет держать баланс.

- А как зрители смогут понять, удалось вам задуманное или не удалось?

– Будет сигнал. Если все удастся — люди сразу все поймут, будет определенный спецэффект.

- Тогда ставим вам задачу 18 метров. Этой высоты будут пытаться достичь все райдеры?

– Нет, один человек, самый смелый из команды. Пока не могу назвать, кто именно – идут тренировки, кто-то, не дай бог, может получить травму. Есть технические сложности, потому что такие шланги не используют для полетов. Нужно сопоставить ряд параметров — длину и мощность техники, толщину шланга, его внутреннюю прослойку — она должна быть пропитана определенным материалом. Отклонение в ту или иную сторону даст сбой. Мы заказали несколько шлангов, и у нас один порвался из-за того, что было супер-сильное давление. Чтобы поднять такой шланг, надо иметь очень мощную технику. У нас она от 260 до 350 лошадиных сил — это топовая техника канадского и японского производства. И если техника сверхмощная, а шланг легкий (мы заказали легкий двухслойный шланг), он может порваться. Райдер может упасть с большой высоты и полететь на гидроцикл — в лучшем случае покалечится. Потому что это все-таки экстрим, это не шутки. Так что у райдера специальный противоударный шлем, дополнительная амуниция, которая его защищает. Мы сейчас все это испытываем, усиливаем, крепим, смотрим на растяжение, мощность техники — активно прорабатываем этот момент.

- А как погода на вас может сказаться?

– Погода на нас в принципе не сказывается, если это не ураган и не гроза – тогда мы как громоотвод будем выступать, чего нам не хочется.

- Но ведь если соотносить высоту полета с поднятым пролетом моста, райдер же ниже будет находиться?

– Да, райдер не взлетит на всю высоту шланга. Высота разведенного пролета Дворцового моста — 30 метров. Если мы берем 30-метровый шланг, то 3,5 метра он теряет под гидроциклом: такова длина гидроцикла. Чтобы вы понимали: задняя часть гидроцикла демонтируется, и туда вставляется металлический патрубок, через который циркулирует вода в шланг, и через шланг она проходит в доску, у которой есть два сопла, на которых человек и балансирует. Так вот: 3,5 метра теряется под гидроциклом — остается 26,5 метров, и при набухании шланг имеет свойство сжиматься, на этом мы теряем еще 5-6 метров (в зависимости от качеств и температуры воды). Так что мы можем рассчитывать на подъем минимум 18 метров, а дальше видно будет.

- То есть визуально это будет выглядеть примерно как две трети от высоты разведенного пролета моста.

– Да, я думаю, где-то так.

- А сколько времени нужно «провисеть» на этой высоте для регистрации рекорда? Или достаточно просто ее достичь?

– Конечно, достаточно просто подняться на пару секунд, и рекорд будет зафиксирован. В любом случае будет вестись видеосъемка, фотосъемка, так что доказательная база будет благодаря видео и фотофиксации.

- И сколько весь ваш номер длится?

– Порядка восьми минут, но две минуты мы закладываем на выход и уход, так что порядка 10 минут все вместе.

- А какова режиссура номера, откуда и куда вы будете двигаться?

– Собственно, у нас будет два блока выступления. Первый — это когда райдеры летают по тройкам: одна — в районе Адмиралтейства, где причал, вторая — у Эрмитажа. Это происходит одновременно, под одну и ту же музыку, динамичную, с мотивами рока. И на финал появятся языки пламени, пиротехника — и на верхнем «этаже», и на нижнем (где гидроцикл). А потом со стороны Адмиралтейства в сторону Эрмитажа пойдет седьмой человек на флайборде. Он взлетит, прямо возле моста, и будет пытаться установить рекорд. Он будет лететь над водой очень медленно, проходя эту дистанцию. Тут задача не потерять координацию, и, в случае ее потери, правильно сгруппироваться. Шланг будет вести себя непредсказуемо, все зависит от волны. Если будет волна — возникнут дополнительные сложности, потому что при такой высоте он по факту даже не на воде держится: вода настолько распыляется, что, условно говоря, становится как дождик. Представьте: выход струи настолько сильный, что он, условно говоря, летает по воздуху! У нас даже есть один трюк, мы потом хотим его попробовать сделать на крыше одной из гостиниц в мире. Есть большая гостиница с большим бассейном, и мы хотим вылететь за пределы бассейна – туда, где, условно говоря, пропасть, и посмотреть, что получится. Естественно, нас будет страховать кран. А если получится — можно будет уже без страховки показать смертельный номер.

- Это ведь уже не в России будет?

– Не в России. Но вы об этом узнаете, мы расскажем.

Беседовала Алина Циопа, "Фонтанка.ру"