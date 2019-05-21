Финны не поддерживают идею создания общеевропейской армии

Только 26% финнов поддерживают создание общеевропейской армии. Против же выступают 40% граждан, остальные пока не определились. Об этом сообщает финское издание Maaseudun Tulevaisuus со ссылкой на свой опрос.

При этом поддержка единой армии Европы среди мужчин выше, чем среди женщин (35% против 17%). Впрочем, среди тех, кому эта идея не нравится, представителей сильного пола тоже больше (42% против 38%).

Меньше всего создание общеевропейской армии одобряют жители сельской местности, 45—54-летние и те, кто голосует за национал-популистскую партию «Истинные финны». За высказывались симпатизирующие партиям «Национальная коалиция» (буржуазная), СДП (выиграла на последних парламентских выборах) и «Христианские демократы».

Впрочем, большой поддержкой идея общей армии Евросоюза не пользуется и у политиков — 84 % из 159 опрошенных кандидатов в Европарламент от Финляндии выступают против.







«Это не вопрос ближайшего будущего, – считает председатель комитета по иностранным делам во время предыдущего парламентского срока Матти Ванханен, в 2018 году баллотировавшийся на пост президента Финляндии. – Даже у НАТО нет общей армии».

По данным MT, ни один председатель партий в Финляндии не считает идею единой армии хорошей. Будущий премьер-министр Антти Ринне также прямо заявил, что не верит в неё. При этом в целом оборонное сотрудничество с другими странами в Финляндии воспринимается положительно.

Ранее Еврокомиссия объявила о необходимости вложений в оборонное сотрудничество из бюджета ЕС. Для этой цели был создан фонд на сумму более 5 млрд евро. В следующем бюджетном периоде 2021—2027 годов ожидаются дополнительные вливания средств.