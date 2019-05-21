«Твин Хаус» введен в эксплуатацию

Glorax Development

Жилой комплекс «Твин Хаус» на Будапештской улице д.2 получил разрешение службы Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию. Общая площадь проекта составляет 20 912 кв. м, возведено 247 квартир, дом состоит из двух корпусов.

Строительство жилого комплекса компания Glorax Development начала в конце 2016 года. Проект был возведен на месте «долгостроя», который еще в 2001 году начинала компания «Чесма-Инвест». Glorax Development взяла на себя обязательство предоставить жильё обманутым дольщикам, компания разработала новую проектную документацию, перезаключила необходимые договоры и в срок завершила строительство дома. Сейчас жилой комплекс введен в эксплуатацию, и жители, которые ждали заселения более 15 лет, смогут переехать в свои квартиры. В ближайшее время все владельцы квартир получат ключи от своего нового жилья.

Жилой комплекс «Твин Хаус» расположен во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Яркая архитектура обеспечивает дому максимум внимания и выделяет его среди зданий советской постройки. Две башни в стиле ар-деко объединены общим стилобатом, который помимо эффектного внешнего вида, является функциональной частью комплекса: это и общественное пространство, и элемент благоустройства квартир нижних этажей, и месторасположение коммерческих помещений, запроектированных в «Твин Хаус». Среди преимуществ проекта – хорошая локация, наличие развитой инфраструктуры, закрытый благоустроенный двор и подземный паркинг. В шаговой доступности от дома расположены две станции метро: «Международная» и «Бухарестская».

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Твин Хаус» – застройщик ООО "ПСМ-Классик", проектная декларация на сайте http://glorax.com/projects/active/budapeshtskaya