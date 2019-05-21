Вышел из офшоров, скрылся от санкций: компании Дерипаски перерегистрировались в особый район в Калининграде

Семь компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подтвердил журналистам, что они имеют отношение к миллиардеру Олегу Дерипаске, сообщает «Новый Калининград».

«Корпорация развития Калининградской области, выполняя функции управляющей компании в специальном административном районе (САР) на территории острова Октябрьский, внесла в реестр его участников семь новых международных компаний. Ими стали "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед" и "Цератозамия Консалтантс Лимит"», – говорилось в сообщении Министерства экономического развития РФ, опубликованном 21 мая.

Цель создания САР – деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Количество международных компаний в российских САР достигло десяти. Восемь из них зарегистрированы на острове Октябрьский и две — на острове Русский во Владивостоке.

Как писала «Фонтанка», группа компаний ГАЗ Дерипаски обещает дефолт и падение производства уже в этом году и под этим предлогом просит у российского государства около 30 млрд рублей.





