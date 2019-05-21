Кремль: Призыв Зеленского усилить санкции против России не поможет решить проблему Донбасса

Призыв нового президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России не поможет урегулированию ситуации в Донбассе, заявил во вторник 21 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, – цитирует «Интерфакс» официального представителя российского лидера . – Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев».

Дмитрий Песков отметил, что призыв Зеленского не является неожиданностью для Кремля.

«Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной», – сказал Песков.







После инаугурации 20 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — сказал Зеленский представителям делегации США.

Зеленский выразил надежду на скорую встречу с американским лидером Дональдом Трампом и назвал США примером для проведения демократических реформ на Украине.

В ответ министр энергетики США Рик Перри сообщил, что власти США прорабатывают санкции против проекта «Северный поток -2», реализация которого может оставить газотранспортную систему Украины без российского газа.

Усилить санкции против РФ призывал и экс-президент Украины Пётр Порошенко. 10 мая в ходе разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса.

20 мая Владимир Путин отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — уточнил в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.