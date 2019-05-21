Умер Ники Лауда, легенда «Формулы I», трехкратный чемпион мира

Трехкратный чемпион мира «Формулы I», одна из самых ярких легенд автоспорта австриец Ники Лауда скончался на 71 году в ночь на 21 мая. Как сообщили родственники, Лауда умер во сне в своем доме, в кругу родных и близких.

Ники Лауда – самый успешный автогонщик в истории Австрии, отмечает в своем некрологе BBC. История его жизни частично нашла отражение в фильме «Гонка» (Rush) известного американского режиссера Рона Ховарда, вышедшем в 2013 году.

Лауда родился в Вене в 1949 году в состоятельной семье. Родители хотели, чтобы он занимался бизнесом, но Лауда с юности увлекался автогонками. Семья не поддерживала это его увлечение, и будущему чемпиону пришлось неоднократно брать кредиты, чтобы обеспечить себе участие в гонках.

Первый свой титул Ники Лауда выиграл за рулем Ferrari в 1975 году. На следующий год Лауда также лидировал в чемпионате, опережая ближайших соперников по очкам в два раза, когда на Гран-при Германии на трассе Нюрбургринг попал в страшную аварию.







Скорее всего, из-за технической неисправности в задней подвеске его машина на большой скорости врезалась в ограждение и отскочила обратно на трассу. В нее влетел шедший следом Ford, и Ferrari Лауды загорелась. Гонщик оказался зажат в кокпите, его не могли сразу достать ввиду того, что в этом месте трассы не оказалось стюардов, и спасать Лауду бросились другие гонщики. От удара шлем слетел у него с головы, и в результате Лауда получил сильнейшие ожоги головы и надышался угарным газом и продуктами горения краски и пластика. Последствия этого отравления будут сказываться на его здоровье всю оставшуюся жизнь.

Казалось бы, на этом карьера гонщика могла закончиться, но Лауда сумел вернуться на трассу спустя всего шесть недель, пропустив только две гонки. Его шлем пришлось модифицировать, поскольку голова была еще в бинтах.

В тот год ему не удалось отстоять чемпионский титул, но уже в 1977 году он снова поднялся на высшую ступень подиума. В третий раз Ники Лауда стал чемпионом в 1984 году уже за рулем McLaren, поскольку отношения с Ferrari у австрийца разладились.

После ухода из гонок Лауда занялся другой своей страстью — авиацией. Он основал довольно успешную авиакомпанию Lauda Air, которой руководил почти 20 лет и которую продал только в 2000 году. В последние годы Лауда помогал разным командам Formula 1, в частности во многом благодаря ему стал многократным чемпионом британец Льюис Хэмильтон.

Ники Лауда останется в истории автоспорта как пример мужества, преданности и несгибаемой воли. Последствия страшной аварии преследовали его всю жизнь, но не смогли помешать ни его карьере, ни бизнесу, ни семейным отношениям.

Чтобы скрыть шрамы на голове, Лауда всегда носил красную бейсболку, ставшую его «фирменным» знаком. В одном интервью он сказал, что не стесняется своих шрамов, но не хочет стеснять окружающих.

Но шрамы и косметические операции — это лишь часть проблем, оставшихся после аварии. Угарный газ и продукты горения пластмассы повредили легкие и в целом отравили организм. В результате Лауде пришлось пережить две пересадки печени, причем в первый раз донором стал его брат, а во второй — вторая жена Биргит Ветцингер, на 30 лет моложе Лауды, бывшая стюардесса его авиакомпании. На момент второй операции они даже еще не были женаты.

До последних дней жизни Ники Лауда оставался таким же примером для подражания для молодых гонщиков, каким был всю жизнь. Именно это отметил в своем инстаграме бывший чемпион мира Нико Росберг. Также соболезнования семье и друзьям опубликовала итальянская команда Ferrarri, в составе которой Лауда выиграл первые два чемпионства, и британская McLaren, под знаменами которой он стал чемпионом в третий раз.





