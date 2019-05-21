Кремль назвал одну из главных тем предстоящих переговоров Путина и Трампа. Сама встреча пока не согласована

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в рамках июньского саммита G20 лидеры России и США могут провести двусторонние переговоры, где не оставят в стороне желание Америки ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Очевидно, что вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты», – цитирует 21 мая заявление Пескова ТАСС.

Актуальной эту тему делают заявления руководства США, которое намерено оказать давление на реализацию проекта российского газопровода.

По словам Пескова, на данный момент американская сторона выразила лишь «публичное намерение», чтобы встреча на уровне президентов состоялась, однако пока не было предпринято «конкретных действий». Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что окончательно переговоры не согласованы.







Ранее и Владимир Путин, и Дональд Трамп подтвердили свое желание встретиться на полях японского саммита G20.

Напомним, что первая личная встреча лидеров России и США состоялась в Гамбурге в 2017 году. Первые полноформатные переговоры между российским и американским президентами прошли в Хельсинки в 2018 году. Путин и Трамп планировали также пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе в декабре, однако американская сторона отказалась от переговоров в последний момент.