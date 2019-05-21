Газовики победили геодезистов: петербургский "Гипроспецгаз" отбился от трехмиллиардных претензий из Ростова-на-Дону

Петербургский арбитражный суд отказался взыскать 3,3 млрд рублей с дочки "Газпрома", проектного института "Гипроспецгаз", в пользу ООО "Геопоинт", геодезической компании из Ростова-на-Дону, работавшей на трубопроводе "Южный поток". Разбирательства длились полтора года, судебное решение опубликовано во вторник, 21 мая.

«Геопоинт» с середины нулевых годов собирал данные для проектов увеличения мощности газопроводов «Россия-Турция» и «Южный поток». По договору от 2010 года геодезисты должны были выполнить для АО «Гипроспецгаз» услуги на 517,6 млн рублей. Однако, настаивает ростовская компания, для исполнения контракта пришлось выполнить дополнительные работы — при этом заказчик, настаивает истец, уклонился от согласования сметы. В первоначальном заявлении истца значилась сумма в 2,3 млрд рублей, слушания начались в ноябре 2017 года. За время разбирательства объем претензий вырос до 3,3 млрд рублей. В офисе компании «Фонтанке» претензии к газовикам подтвердили.

Старейший проектный институт России, работающий с 1938 года, "Гипроспецгаз" сразу после появления искового заявления объявил, что претензии слишком велики, и институту, удовлетвори суд эти требования, может грозить банкротство.

Суд в итоге, 16 мая этого года принял сторону ответчика, решив, что подрядчик обязан был уведомить заказчика о превышении объема работ. А если бы ему отказали, "Геопоинт" был вправе прервать работу и потребовать оплатить фактически выполненный объем.

В ростовской компании «Фонтанке» не смогли сказать, что готовы оспаривать решение петербургского арбитража в апелляции. В «Гипроспецгазе» комментировать итоги разбирательства не стали.





