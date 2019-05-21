Адмиралтейскую и Сенатскую перекроют на два часа, чтобы возложить цветы к памятнику Петру I
В понедельник, 27 мая, Фонд содействия развитию культурных программ «Балтийский международный фестивальный центр» проведет в Петербурге торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Петру I. На пару часов автомобилистам придется потесниться.
Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 8:30 до 10:40 27 мая будет перекрыто движение транспорта по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.