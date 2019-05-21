Покупайте билеты на Аэроэкспресс сразу вместе с авиабилетами Уральских авиалиний

предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания запустила сервис продажи билетов на Аэроэкспресс вместе с покупкой авиабилета.

Теперь одновременно с покупкой авиабилетов «Уральских авиалиний» в Москву можно приобрести билеты на скоростные электропоезда «Аэроэкспресс», курсирующие между аэропортами Домодедово, Шереметьево и центром столицы.

Купить билеты на «Аэроэкспресс» можно при оформлении прямого перелета в/из Москвы как в одну, так и в обе стороны. Пассажиры могут выбрать любые тарифы: «Стандарт», «Предварительный», «Туда-обратно», «Парный», а также «Группа».

Основное удобство нового сервиса в том, что авиабилеты и билеты на «Аэроэкспресс» находятся в одном заказе и оплачиваются вместе банковской картой, экономя время пассажиров.

Покупка билетов на «Аэроэкспресс» доступна на третьем шаге бронирования авиабилета после заполнения личных данных пассажиров. После этапа оплаты на электронную почту будет выслано подтверждение заказа и электронные билеты.

С правилами поездок на «Аэроэкспресс» можно ознакомиться здесь.

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