«Газпром» вдвое увеличивает дивиденды своим акционерам. За 2018 год они получат почти 400 млрд рублей

Совет директоров «Газпрома» на заседании 21 мая утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Решение вдвое увеличивает выплаты акционерам, т.к. первоначально за 2018 год «Газпром» планировал платить дивиденды «не ниже, чем за предыдущий» (8,04 рубля на акцию. – Прим. ред.). К концу 2018 года конъюнктура рынков позволила предусмотреть выплаты уже в 10,43 рубля на акцию.

Рекомендация в 16,61 рубля за акцию привела на прошлой неделе к бурному росту цен на акции газовой монополии. 14 мая в ходе торгов на Московской бирже рост стоимости акций достиг 12,1% (до 182,73 рубля за штуку. – Прим. ред.), что является максимальным дневным приростом цены с ноября 2008 года.

В абсолютных цифрах суммарные дивиденды акционеров «национального достояния» составят 393,2 млрд рублей, Для сравнения: за 2016 год было выплачено 50,64 млрд рублей.

В начале 2017 года сообщалось, что «Газпром» на три года заморозит уровень дивидендов. Тогда же по делу дочки «Газпрома» Конституционный суд РФ решил, что привилегированные акционеры могут остаться без дивидендов, даже если их компания заработала прибыль в прошедшем году.





